Конкурентные рабочие места в Украине сдержат трудовую миграцию

Какой должна быть государственная политика, чтобы бизнес имел конкурентные и равные условия для работы и платил высокие зарплаты? Форум с участием 64 украинских бизнес-ассоциаций и власти назовет первоочередные реформы для этого.

18 мая 2018 в Grand Hall Chamber Plaza (ул. Большая Житомирская, 33) состоится III Open Economic Forum: «Экономический рост и создание рабочих мест: повестка дня для Украины». Форум собирает более 300 компаний и предпринимателей, которые рассмотрят актуальный вопрос – Как развивать экономику, чтобы стимулировать бизнес ответственно относиться к налогам и увеличивать заработные платы, а экономически активное население – оставаться работать в Украине?

Украинский Совет Бизнеса, как организатор Форума, собирает на публичную дискуссию представителей власти, бизнес-объединений и экспертной среды для обсуждения роли государства в стимулировании бизнеса к внутренней модернизации, детенизации, увеличению зарплат на своих предприятиях.

Исследование Киевского международного института социологии сделанное на заказ ZN.ua, показывает, что невысокий уровень зарплаты в Украине является решающим фактором для трудовых мигрантов: 45% – готовы выехать за границу в поисках более высокого заработка, 32% хотят жить в комфортных условиях, и 5, 6% – хотят уехать из-за коррупции, которая поглотила Украину. Реальные масштабные инвестиции страной не привлекаются, у малого и среднего бизнеса нет доступа к ресурсам и поля для новаций и создания продукции с высокой добавленной стоимостью для этих рынков, что и дало бы возможность увеличения зарплат.

На форуме будут представлены два макроэкономических исследования: «Сравнительный анализ налогообложения фонда заработной платы и расходов бюджета в отдельных странах СНГ, ЕС, Азии, Латинской Америки» (авторы Владимир Дубровский – старший экономист CASE-Ukraine и Вячеслав Черкашин – специалист по вопросам налоговой политики реанимационного пакета Реформ) "Аналитическая работа по оценке преимуществ и недостатков вариантов уменьшения возможностей для уклонения от налогообложения при импорте и продаже товаров" авторства Ильи Несходовского – директора Института социально-экономической трансформации и Вячеслава Черкашина.

По мнению профильных бизнес-ассоциаций УРБ, основных ресурсов для увеличения зарплат несколько: выравнивание условий ведения бизнеса и реальная детенизация, институциональные реформы ДФС и таможни, как залог инвестиционной привлекательности, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, масштабные программы модернизации бизнеса, в первую очередь, – в сферах энергоэффективности/энергосбережения, ЖКХ, транспорта, образования и медицины.

Участники «III Open Economic Forum» сформируют перечень первоочередных реформ, которые будут способствовать решению определенных вопросов. Если власть услышит представителей реального сектора экономики – это позволит увеличить экономические и социальные показатели страны, создать комфортные условия для жизни и ведения бизнеса и стимулировать экономически активное население оставаться в Украине.

Вход на Форум свободный по предварительной регистрации – Регистрация

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Дополнительная информация: к участию в форуме приглашены Нина Южанина, председатель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, Евгений Капинус, государственный секретарь Министерства финансов Украины, Татьяна Острикова, председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, Иван Миклош, председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ, Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, Павел Кухта, заместитель Председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ, Борис Филипов, координатор сектора Управления государственными финансами Представительства ЕС в Украине, Александр Лазарев, сопредседатель Таможенного Комитета Европейской Бизнес Ассоциации, Владимир Дубровский, старший экономист, член Наблюдательного Совета CASE Украина, Оксана Маркарова, первый заместитель Министра финансов Украины.

Форум проходит при поддержке: Ассоциации налогоплательщиков Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, «Датского Совета по делам беженцев», Ассоциации "Украинские Импортеры бытовой электроники", Реанимационного Пакета Реформ, Украинской федерации индустрии безопасности, Хай-Тек Офис Украина, CASE Украина, американской торговой палаті, Всеукраинского аграрного совет, Европейской Бизнес Ассоциации, института социально-экономической трансформации, Международного института менеджмента, Торгово-промышленной палаты Украины.

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