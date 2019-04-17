Конгресс США хочет больше крови - Дерипаска о санкциях против него Вчера, 14:44 241 Цей матеріал також доступний українською Maxim Shemetov / Reuters Maxim Shemetov / Reuters

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил в интервью Financial Times, что американские санкции против него основаны не на фактах, а на "грязной лжи".

"Конгресс дезинформировали... Он был движим вендеттой, местью... Сложилось неверное впечатление, что нанесение вреда частному бизнесу в России решит какую-то проблему... Все наоборот", - заявил Дерипаска.

Он подчеркнул, что "Конгресс хочет больше крови" и понятия не имеет, что происходит в России или где-либо в мире.

По информации издания, адвокаты бизнесмена предложат $600 тыс. журналистам, которые проведут расследование и узнают, почему против него были введены санкции.

"Адвокаты господина Дерипаски намерены учредить призовой фонд в размере $600 тыс. на этой неделе, чтобы побудить журналистов разобраться в причинах американских санкций в отношении него", - говорится в материале.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании Дерипаски - Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.



В декабре 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Конгресс о планах исключить российские компании En+, Русал и Евросибэнерго из санкционного списка.

Это стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний – Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях. Сам олигарх останется в санкционном списке.