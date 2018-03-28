Конфликт между Газпромом и Нафтогазом невыгодный для России - замминистра МИД

Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Россия сейчас находится в очень сложном положении из-за конфликта между российским Газпромом и украинским Нафтогазом.

Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

"Газпром сознательный в безрезультатности своих действиях, поскольку рассмотрение дела трибуналом будет длиться дольше чем контракт до 2019 года. Но несмотря на политическое давление, которое они испытывают сложности. И несмотря на то, что Россия всегда использовала газ как политическое давление, понятно, что они сейчас в очень сложном положении ", - отметила Зеркаль.

Кроме того, она добавила, что с одной стороны России надо подтверждать перед европейцами, что они являются ответственным партнером, который понимает, что такое верховенство права. А с другой стороны ей надо "следовать линии партии и власти".

Также она отметила, что в обоих контрактах и ​​на поставку и на транзит предусмотрена процедура проведения консультаций без которых Россия также не может обойтись.

"В одном случае 45 дней, а в другом - 30. И без этого Газпром не может обратиться в трибунал. То есть это предпосылка для любых дальнейших действий".

Напомним, что в декабре 2017 Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогаза компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.