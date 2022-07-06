«Прямо сейчас». В Лугано договорились о помощи Украине на 1,9 млрд долларов

6 июля, 21:12
Участники конференции по восстановлению Украины в Лугано, 5 июля 2022 года (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)

Участники конференции по восстановлению Украины в Лугано, 5 июля 2022 года (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время международной конференции в Лугано правительство договорилось о привлечении около 1,9 млрд долларов на поддержку Украины.

В своем Telegram-канале в среду, 6 июля, глава Кабмина рассказал об итогах договоренностей в Лугано:

  • 600 млн долларов на финансовую поддержку;
  • более 500 млн долларов на развитие аграрного сектора, хранение, улучшение логистики и ликвидность для предприятий;
  • более 500 млн долларов на подготовку к отопительному сезону;
  • почти 250 млн долларов на развитие проектов цифровой трансформации.
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«Коалиция защиты и поддержки Украины большая и мощная как никогда. Никто не чувствует „усталости от войны“, как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир!» — подчеркнул Шмыгаль.

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Ранее премьер-министр заявил, что план восстановления Украины после войны уже оценивается в $750 млрд.

4−5 июля в в швейцарском городе Лугано прошла масштабная Международная конференция по восстановлению Украины. По ее итогам была принята декларация, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на пути к восстановлению.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Финансовая помощь Поддержка Украины Денис Шмыгаль Война России против Украины Конференция в Лугано

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