«Прямо сейчас». В Лугано договорились о помощи Украине на 1,9 млрд долларов 6 июля, 21:12 Участники конференции по восстановлению Украины в Лугано, 5 июля 2022 года (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время международной конференции в Лугано правительство договорилось о привлечении около 1,9 млрд долларов на поддержку Украины.

В своем Telegram-канале в среду, 6 июля, глава Кабмина рассказал об итогах договоренностей в Лугано:



600 млн долларов на финансовую поддержку;

более 500 млн долларов на развитие аграрного сектора, хранение, улучшение логистики и ликвидность для предприятий;

более 500 млн долларов на подготовку к отопительному сезону;

почти 250 млн долларов на развитие проектов цифровой трансформации.

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«Коалиция защиты и поддержки Украины большая и мощная как никогда. Никто не чувствует „усталости от войны“, как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир!» — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее премьер-министр заявил, что план восстановления Украины после войны уже оценивается в $750 млрд.

4−5 июля в в швейцарском городе Лугано прошла масштабная Международная конференция по восстановлению Украины. По ее итогам была принята декларация, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на пути к восстановлению.

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