Финал с привкусом скандала. На закрытии Конференции в Риме не назвали страну, которая примет форум поддержки Украины в 2026 году

Конференция по восстановлению Украины URC2025 в Риме собрала более 6000 участников из 70 стран мира и 43 международных организаций.

В ходе Конференции было заключено более 200 соглашений между государственными и частными организациями, общая сумма которых, по предварительной оценке, превысила 10 млрд евро. Об этом заявил первый замминистра экономики Алексей Соболев, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

«Мы с нетерпением ждем окончательных цифр, но уже можем сказать, что это самое большое и самое продуктивное мероприятие URC, которое у нас есть», — подчеркнул он.

Читайте также: Валерий Пекар Раскол в Риме

Среди ключевых моментов Конференции он назвал объявленный ЕС новый пакет соглашений на 2,3 млрд евро в рамках Ukraine Investment Framework по сравнению с 1,4 млрд евро в 2024 году, а также основание флагманского европейского фонда для реконструкции Украины, который поддерживается Еврокомиссией, а также Италией, Польшей, Францией и Германией вместе с другими союзниками и Европейским инвестиционным банком.

«Это впервые, когда был представлен оборонный сектор, который сейчас защищает Украину и Европу от российской агрессии. И я также хотел бы отметить, что многие люди отмечали большее присутствие наших американских партнеров здесь… И это мощный сигнал доверия к Украине и нашей общей повестке дня восстановления», — отметил также Соболев.

В то же время в отличие от предыдущих URC представитель Украины не назвал страну, которая примет следующую такую конференцию.

Хотя финальная пленарная сессия также называлась «церемония передачи», в отличие от предыдущих URC Польша была названа лишь кандидатом, ее флаг отсутствовал на сцене, а уровень представительства участников этой сессии снижен, если вспоминать предыдущие конференции: Польшу представлял бывший депутат Европарламента и экс-заместитель министра иностранных дел Павел Коваль, который сейчас является председателем Комитета Сейма по иностранным делам и председателем Совета сотрудничества с Украиной.

В Минэкономики не стали комментировать эти отличия заключительной пленарной сессии от подобных на предыдущих конференциях.

По информации Интерфакс-Украина от нескольких источников, могут рассматриваться и другие кандидаты на проведение URC2026, в том числе т.н. нордики — страны Северной Европы.

Ранее сообщалось, что в ходе Конференции ПриватБанк заключил крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР.