До 13400 грн. Как получить компенсацию затрат на оплату труда за трудоустройство ВПЛ 13 февраля, 11:27 Компенсация затрат на оплату труда по трудоустройству ВПЛ (Фото:racorn/depositphotos)

18 января 2023 года вступили в силу изменения в порядок предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство ВПЛ.

Следовательно, согласно постановлению Кабмина от 10 января 2023 № 33 увеличен размер ежемесячной компенсации с 6500 грн до 6700 грн. При этом максимальный размер компенсации, который работодатель может получить за трудоустройство одного внутри перемещенного лица, теперь составляет 13400 грн.

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Кто может получить компенсацию от государства

На предоставление работодателям компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство ВПЛ могут рассчитывать те работодатели, которые одновременно отвечают следующим требованиям:

состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную ( часовую) норму труда не ниже размера минимальной заработной платы ( с 1 января 2023 года — 6700 грн);

часовую) норму труда не ниже размера минимальной заработной платы с 1 января 2023 года — 6700 грн); предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;

не являются бюджетными учреждениями ( за исключением поставщиков социальных услуг), фондами общеобязательного государственного социального страхования.

На какую категорию граждан рассчитана компенсация

ВПЛ могут быть трудоустроены на условиях срочного или бессрочного трудового договора ( контракта), гиг-контракта, в частности, по совместительству;



контракта), гиг-контракта, в частности, по совместительству; компенсация расходов предоставляется только лицам, за которых работодатель платит ЕСВ;

если по предыдущему месту работы другой работодатель уже получил такую компенсацию, при последующем трудоустройстве компенсация не предоставляется;

срок компенсации — на период действия военного положения и 30 календарных дней после его отмены или прекращения, но не более 2-х месяцев ( т.е. максимальный размер компенсации: 6700 грн * 2 месяца = 13400 грн).

Как получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ

Работодатель не ранее, чем через 5 календарных дней после трудоустройства лица, подает в центр занятости заявление о компенсации расходов:

в электронной форме — через Портал Дія; в бумажной форме — лично во время посещения центра занятости или по адресу электронной почты соответствующего центра занятости ( по местонахождению работодателя).

Если Вы подаете заявление в бумажной форме и (в том числе направляете скан-копии по адресу электронной почты центра занятости), следует добавить:

копию приказа о трудоустройстве лица или другой документ, подтверждающий трудоустройство на условиях, дающих право на компенсацию;

сведения о работниках, являющихся застрахованными лицами: фамилия, имя, отчество, РНОКПП или серия и номер паспорта ( для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия РНОКПП и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия РНОКПП и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте); копию справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.

Для подачи заявления в электронной форме через Портал Действие необходимо:

создать личный электронный пользовательский кабинет на Портале Дія и пройти электронную идентификацию и аутентификацию; заполнить, подписать и подать заявление, которое формируется средствами Портала Дія и содержит следующие сведения:

наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество физического лица-предпринимателя, код согласно ЕГРПОУ;

данные о каждом трудоустроенном лице: фамилия, имя, отчество; РНОКПП или серию и номер паспорта гражданина Украины ( для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия РНОКПП и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия РНОКПП и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте); данные о документе, подтверждающем трудоустройство на условиях, дающих право на компенсацию; расчетный счет работодателя.