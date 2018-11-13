Компания Коломойского потребовала ограничить импорт нефтепродуктов из России

Укртатнафта хочет вытеснить с украинского рынка топливо из РФ и Беларуси

Компания Укртатнафта (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) обратилась в Кабинет министров и в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием ограничить импорта нефтепродуктов из России, увеличить импорт из других стран, а также нарастить собственное производство.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Укртатнафта отмечает угрозу дестабилизации топливного рынка из-за большой доли импортных нефтепродуктов российского происхождения.

"Россия опосредованно, через поставки из Беларуси, контролирует до 80% украинского рынка дизтоплива, до 75% рынка сжиженного газа и до 50% – бензина. Возможное прекращение поставок грозит коллапсом не только на топливном рынке, но и украинской экономике и национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее год назад Укрнафта уже обращалась с подобным требованием ограничить импорт нефтепродуктов. Однако правительство не нашло оснований для таких действий.

Укртатнафта управляет Кременчугским НПЗ проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над Укртатнафтой установила группа Приват Игоря Коломойского.

В 2017 году компания увеличила чистый убыток в 12,6 раза, до 2,4 млрд грн. Производство дизельного топлива на Кременчугском НПЗ увеличилось на 39,7% до 577,7 тыс. тонн, производство бензинов сократилось на 1% до 567,3 тыс. тонн. Производство мазута составило 338,99 тыс. тонн, что на 22,8% больше, чем в 2016 году, реактивного топлива - 182,7 тыс. тонн, или на 12% больше.