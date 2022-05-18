Бизнес-бойкот агрессора. Топ-5 стран, наиболее активно покидающих российский рынок, и пятерка, цепляющихся за него
Австралия стала лидером по уровню бизнес-бойкотирования России (Фото:Dado Ruvic/Reuters)
Активнее всего российский рынок после введения санкций покидают компании из Австралии и Норвегии. А вот предприятия Турции и Китая чаще прочих предпочитают задержаться в стране-агрессоре.
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Об этом свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl, оценившего темпы выхода иностранных компаний из РФ в разрезе стран и секторов экономики.
«По данным исследования Yale School of Management, по состоянию на 9 мая с начала войны о выходе из российского рынка или сворачивании сделок заявили почти 1000 компаний. Такое движение на бизнес-бойкотирование называют добровольными или косвенными санкциями. Они дополняют и усиливают официальные санкционные пакеты, направленные на экономическое сдерживание агрессора», — отметили в YouControl.
Для количественного измерения уровня выхода бизнеса из РФ YouControl разработал свой интегральный индекс ELI (Exodus Level Index)*.
География бизнес-бойкота РФ
Санкционное давление на РФ существенно отличается в разных странах: Британия, США, Польша, страны Балтии демонстрируют действенную поддержку Украине. В то же время, крупнейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки заняли отстраненную позицию наблюдателей. Сходные тенденции прослеживаются и в сфере добровольных санкций — уровень корпоративного бойкотирования российского рынка существенно зависит от географии расположения головных офисов транснациональных компаний, отметили в YouControl,
В топ-5 стран-лидеров по уровню бизнес-бойкотирования вошли:
— Австралия (ELI = 4,5),
— Норвегия (ELI=4,4),
— Литва (ELI = 4,3),
— Великобритания (ELI=4,3),
— Южная Корея (ELI = 4,2).
Также значительная доля иностранных компаний, ушедших с российского рынка или прекративших операционную деятельность, — из Канады, Швеции, Ирландии, Финляндии и Польши (ELI > 4).
Бизнес стран Северной Европы более массово поддержал идею добровольных санкций, в отличие от более лояльных к России представителей Южной Европы. В частности, среди испанских, португальских, французских и итальянских брендов реакция на призывы к выходу РФ была достаточно неоднозначной и разнонаправленной.
Среди европейских стран самые низкие темпы выхода и высокая доля компаний, продолживших бизнес в России, отмечаются в Исландии, Словении, Греции, Австрии и Венгрии.
Топ-5 стран мира с самым низким уровнем выхода бизнеса из РФ :
— Турция (ELI=1)
— Китай (ELI = 1,5)
— Исландия (ELI = 1,7)
— Словения (ELI = 1,8)
— Греция (ELI=1,8)
Абсолютными лидерами по части корпораций, которые не поддержали идеи добровольных санкций, оказались Турция и Китай, а также такие страны Азии как Индия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.
Секторальные отличия темпов выхода из РФ
Компании из сферы услуг (а именно: бизнес услуги, спорт, медиа, финансы), а также высокотехнологичные индустрии более склонны покидать российский рынок. Среди исследуемых иностранных компаний по данным отраслям решительно отказались покидать российский рынок менее 12% от общего количества, а более 50% заявили о выходе или приостановке деятельности.
Наибольшая доля лояльных РФ компаний оказалась среди таких экономических секторов как здравоохранение, производство металлургического сырья и материалов, строительство, телекоммуникации, текстильная промышленность.
Топ-5 секторов с высоким уровнем бизнес-бойкотирования:
— Спорт (ELI = 4,6)
— Бизнес-услуги (ELI=4,4)
— СМИ (ELI = 4,1)
— Розничная торговля (ELI=4,0)
— Технологические компании (ELI=3,8)
Топ-5 секторов экономики с минимальным уровнем выхода иностранных компаний из РФ:
— Здравоохранение (ELI = 2,0)
— Сырье и материалы, в том числе металлургия (ELI = 2,8)
— Энергетика и нефтегаз (ELI = 2,8)
— Легкая промышленность (ELI = 3,0)
— Тяжелая промышленность (ELI = 3,0)
«Такое секторальное распределение иностранных компаний с точки зрения бизнес-бойкотирования приводит к неутешительным выводам. Ведь именно экспортная выручка из сырьевых секторов экономики от продажи газа, нефти, нефтепродуктов и металлургической продукции является основой для поддержания экономического потенциала агрессора и финансирования армии, что создает угрозу миропорядку. Несмотря на частичный выход около 30−50% иностранных компаний из этих секторов, такая доля компаний не спешит покидать рынок и прекращать коллаборацию», — отметили в YouControl.
*Индекс ELI агрегирует информацию о распределении количества компаний из той или иной страны по пяти категориям корпоративной реакции на российско-украинскую войну. При формировании индекса учитывались рекомендации исследователей Йельского университета по классификации зарубежных компаний.
Критерии индекса ELI:
Withdrawal — компании прекращают деятельность или ушли с рынка РФ (5 баллов по 5-балльной шкале);
Suspension — приостанавливают деятельность, оставив открытыми возможности для возврата (4 балла);
Scaling Back — сокращают только некоторые операционные процессы (3 балла);
Buying Time — продолжают деятельность, но не инвестируют в развитие (2 балла);
Digging In — продолжают деятельность в России без ограничений (1 балл).
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