Бизнес-бойкот агрессора. Топ-5 стран, наиболее активно покидающих российский рынок, и пятерка, цепляющихся за него 18 мая, 18:51 Цей матеріал також доступний українською Австралия стала лидером по уровню бизнес-бойкотирования России (Фото:Dado Ruvic/Reuters)

Активнее всего российский рынок после введения санкций покидают компании из Австралии и Норвегии. А вот предприятия Турции и Китая чаще прочих предпочитают задержаться в стране-агрессоре.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl, оценившего темпы выхода иностранных компаний из РФ в разрезе стран и секторов экономики.

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«По данным исследования Yale School of Management, по состоянию на 9 мая с начала войны о выходе из российского рынка или сворачивании сделок заявили почти 1000 компаний. Такое движение на бизнес-бойкотирование называют добровольными или косвенными санкциями. Они дополняют и усиливают официальные санкционные пакеты, направленные на экономическое сдерживание агрессора», — отметили в YouControl.

Для количественного измерения уровня выхода бизнеса из РФ YouControl разработал свой интегральный индекс ELI (Exodus Level Index)*.

География бизнес-бойкота РФ

Санкционное давление на РФ существенно отличается в разных странах: Британия, США, Польша, страны Балтии демонстрируют действенную поддержку Украине. В то же время, крупнейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки заняли отстраненную позицию наблюдателей. Сходные тенденции прослеживаются и в сфере добровольных санкций — уровень корпоративного бойкотирования российского рынка существенно зависит от географии расположения головных офисов транснациональных компаний, отметили в YouControl,

Инфографика: YouControl

В топ-5 стран-лидеров по уровню бизнес-бойкотирования вошли:

— Австралия (ELI = 4,5),

— Норвегия (ELI=4,4),

— Литва (ELI = 4,3),

— Великобритания (ELI=4,3),

— Южная Корея (ELI = 4,2).

Также значительная доля иностранных компаний, ушедших с российского рынка или прекративших операционную деятельность, — из Канады, Швеции, Ирландии, Финляндии и Польши (ELI > 4).

Бизнес стран Северной Европы более массово поддержал идею добровольных санкций, в отличие от более лояльных к России представителей Южной Европы. В частности, среди испанских, португальских, французских и итальянских брендов реакция на призывы к выходу РФ была достаточно неоднозначной и разнонаправленной.

Среди европейских стран самые низкие темпы выхода и высокая доля компаний, продолживших бизнес в России, отмечаются в Исландии, Словении, Греции, Австрии и Венгрии.

Топ-5 стран мира с самым низким уровнем выхода бизнеса из РФ :

— Турция (ELI=1)

— Китай (ELI = 1,5)

— Исландия (ELI = 1,7)

— Словения (ELI = 1,8)

— Греция (ELI=1,8)

Абсолютными лидерами по части корпораций, которые не поддержали идеи добровольных санкций, оказались Турция и Китай, а также такие страны Азии как Индия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Секторальные отличия темпов выхода из РФ

Компании из сферы услуг (а именно: бизнес услуги, спорт, медиа, финансы), а также высокотехнологичные индустрии более склонны покидать российский рынок. Среди исследуемых иностранных компаний по данным отраслям решительно отказались покидать российский рынок менее 12% от общего количества, а более 50% заявили о выходе или приостановке деятельности.

Наибольшая доля лояльных РФ компаний оказалась среди таких экономических секторов как здравоохранение, производство металлургического сырья и материалов, строительство, телекоммуникации, текстильная промышленность.

Топ-5 секторов с высоким уровнем бизнес-бойкотирования:

— Спорт (ELI = 4,6)

— Бизнес-услуги (ELI=4,4)

— СМИ (ELI = 4,1)

— Розничная торговля (ELI=4,0)

— Технологические компании (ELI=3,8)

Топ-5 секторов экономики с минимальным уровнем выхода иностранных компаний из РФ:

— Здравоохранение (ELI = 2,0)

— Сырье и материалы, в том числе металлургия (ELI = 2,8)

— Энергетика и нефтегаз (ELI = 2,8)

— Легкая промышленность (ELI = 3,0)

— Тяжелая промышленность (ELI = 3,0)

«Такое секторальное распределение иностранных компаний с точки зрения бизнес-бойкотирования приводит к неутешительным выводам. Ведь именно экспортная выручка из сырьевых секторов экономики от продажи газа, нефти, нефтепродуктов и металлургической продукции является основой для поддержания экономического потенциала агрессора и финансирования армии, что создает угрозу миропорядку. Несмотря на частичный выход около 30−50% иностранных компаний из этих секторов, такая доля компаний не спешит покидать рынок и прекращать коллаборацию», — отметили в YouControl.

*Индекс ELI агрегирует информацию о распределении количества компаний из той или иной страны по пяти категориям корпоративной реакции на российско-украинскую войну. При формировании индекса учитывались рекомендации исследователей Йельского университета по классификации зарубежных компаний.

Критерии индекса ELI:

Withdrawal — компании прекращают деятельность или ушли с рынка РФ (5 баллов по 5-балльной шкале);

Suspension — приостанавливают деятельность, оставив открытыми возможности для возврата (4 балла);

Scaling Back — сокращают только некоторые операционные процессы (3 балла);

Buying Time — продолжают деятельность, но не инвестируют в развитие (2 балла);

Digging In — продолжают деятельность в России без ограничений (1 балл).

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