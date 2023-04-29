Остается без изменений. Нафтогаз зафиксировал до мая 2024 года цену газа для населения в размере 7,96 грн/куб. м 29 апреля, 19:47 Газовые хранилища (Фото:Нафтогаз Украины)

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины зафиксировала цену на газ для населения в размере 7,96 грн за куб. м до мая 2024 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

«Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне», — отметил глава группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

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В марте правительство продлило действие положения о специальных обязанностях на рынке природного газа до 30 апреля. Таким образом стоимость газа для бытовых потребителей в апреле по Украине оставалась в пределах от 7,70 до 9,99 грн в зависимости от региона.

30 апреля завершается действие положения, однако не отменен мораторий, наложенный в мае 2022 года, согласно которому запрещено поднимать тарифы на коммунальные услуги, газ, воду и свет до конца военного положения.

