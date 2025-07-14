Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности не будет пересматривать кандидатуру победителя конкурса

Комиссия по отбору директора БЭБ не будет пересматривать кандидатуру ранее избранного на эту должность Александра Цивинского (Фото: esbu.gov.ua/)

Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности Украины вернет 14 июля письмо Кабинета Министров с документами и сопроводительным письмом и не будет пересматривать кандидатуру ранее избранного Александра Цивинского.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

«По моему мнению, комиссия выполнила свою задачу: мы завершили работу, мы приняли все меры, которые требуются законом, мы утвердили порядок проведения конкурса, мы объявили о проведении конкурса, мы собрали документы, допустили кандидатов, которые соответствовали критериям, мы провели различные тестирования и практические задания», — отметила председатель Комиссии Лаура Штефан и добавила, что также была проведена спецпроверка, результаты которой для всех кандидатов были положительными.

Реклама

Она подчеркнула, что закон о БЭБ не предусматривает возможности принимать любые другие решения после избрания кандидата, поэтому комиссия не может возвращаться ни к одному предыдущему этапу конкурса.

По ее словам, когда принималось окончательное решение и появилось письмо от СБУ относительно российского паспорта отца Цивинского, комиссия знала об этом, ведь такая информация уже появлялась в публичном пространстве с начала 2023 года, когда кандидат участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Победитель конкурса работал более 20 лет на различных должностях, и насколько известно комиссии, у него есть доступ к государственной тайне», — подчеркнула Штефан, — «Позвольте мне повторить: все 16 финалистов, в том числе победитель конкурса, успешно прошли специальную проверку в мае 2020 года, и результаты специальной проверки никогда не пересматривались и не отменялись».

Решение о возвращении письма Кабмину и сопроводительных документов поддержали все шесть членов комиссии. Они также решили не рассекречивать для Цивинского письмо от СБУ и подчеркнули, что кандидату следует самому обратиться в орган для получения информации.

Как сообщалось, 25 июня стало известно, что детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цивинский победил в открытом конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

При этом 7 июля Кабмин отклонил решение Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины о назначении на должность директора ведомства Александра Цивинского и постановил повторно провести конкурс.

Цивинский требует предоставить разъяснения относительно содержания оценок безопасности от Службы безопасности Украины, которые стали основанием для отклонения его кандидатуры Кабинетом министров.