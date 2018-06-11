Команда Данилюка уйдет в отставку вслед за экс-министром

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Команда Данилюка уйдет в отставку вслед за экс-министром

Уволенный министр финансов Александр Данилюк сообщил, что вся его команда также идет из министерства.

Об этом он сказал в эфире Громадського.

По его словам, речь идет не только о заместителях, но и о советниках министра.

"Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", - отметил Данилюк.

При этом он добавил, что Оксана Маркарова остается в министерстве.

"На самом деле она не пришла со мной, а работала еще раньше там, и именно премьер [Владимир Гройсман - НВ] попросил ее там остаться. И она дальше продолжать там работу", - подчеркнул Данилюк.

Как известно, в четверг 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Вслед за этим замминистра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку. В тот же день Кабмин назначил Маркарову новой и.о. министра финансов Украины.

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