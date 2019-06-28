Коломойский приветствует решение суда об отстранении заместителя главы Нацбанка Рожковой Вчера, 15:42 1969 Цей матеріал також доступний українською ТСН Игорь Коломойский ТСН

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что приветствует решение Барышевского суда о запрете первой замглавы Национального банка Екатерине Рожковой исполнять свои обязанности.

Об этом говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) — Тайна Барышевского суда.

В ответ на вопрос журналиста Схем о возможной его выгоде от этого решения, ведь Коломойский публично выступал за увольнение Рожковой, олигарх заявил:

«Я и сейчас выступаю за ее отстранение. Я прямо подаю свои исковые требования и прямо о них говорю, а это: какие-то люди подают в Барышевский суд… Я не знаю, кто это. Если отстранили, значит, я это приветствую».

И добавил: «Такое решение, какой бы суд не вынес, я буду приветствовать, если это касается Рожковой … Пока Карфаген не будет разрушен».

Напомним, что 11 июня Барышевский райсуд Киевской области запретил Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности. Об этом Нацбанку сообщил истец. Согласно данным портала «Судебная власть», иск к Рожковой подал Андрей Барташ. В Едином госреестре судебных решений решение пока не опубликовано. В НБУ оно не поступало.

В свою очередь, 14 июня Нацбанк подал ходатайство на отмену решения Барышевского районного суда, который запретил работать заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой.

Сама Рожкова заявила, что продолжает работать.