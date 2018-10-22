Количество миллионеров в мире за год выросло на 2,3 млн человек

За последний год в мире появилось 2,3 млн новых миллионеров, в результате чего их общее количество достигло почти 42,2 млн.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.

Так, в США число миллионеров выросло на 878 тыс. человек – до 17,4 млн, во Франции, Германии, Великобритании и Италии – примерно на 200 тыс. в каждой из стран, в Китае – на 186 тыс., в Японии – на 94 тыс.

При этом в очень немногих государствах, таких как Турция и Бразилия, количество миллионеров сократилось, в основном из-за изменения курсов нацвалют.

Доля самых обеспеченных людей (с активами свыше $100 тыс.), составляет 9,5% всего населения планеты. Они в совокупности владеют 84,1% мировых богатств в сравнении с 86% в прошлом году.

Совокупное благосостояние населения мира с июля 2017 года по конце июня 2018 года увеличилось на $14 трлн, или на 4,6%, и достигло $317 трлн.

В связи с тем, что благосостояние повышалось быстрее роста численности населения, показатель в расчете на взрослого человека увеличился 3,2% и достиг рекордных $63,1 тыс. Швейцария и Австралия в очередной раз стали лидерами по данному показателю –$530,2 тыс. и $411,6 тыс. соответственно.

США внесли наиболее значительный вклад в рост мирового благосостояния. За минувший год показатель стоимости активов американцев вырос на $6,3 трлн, до $98 трлн, продолжив демонстрировать непрерывный подъем показателей совокупного благосостояния и благосостояния на взрослую душу населения с 2008 года.

При этом благосостояние 90,5% людей, коллективно владеющих 15,8% мировых богатств, составляет $50,4 трлн, что намного выше $40 трлн годом ранее. "Прирост указывает на тенденцию к снижению неравенства в распределении мирового благосостояния", – отмечается в обзоре.

Благосостояние населения мира в ближайшие пять лет увеличится примерно на 26% и в 2023 году достигнет $399 трлн, прогнозирует Credit Suisse. На страны с развивающейся экономикой будет приходиться примерно треть от общего роста, хотя сейчас их доля в мировом показателе составляет всего 21%. Число миллионеров также заметно увеличится и достигнет нового рекорда в 55 млн человек.