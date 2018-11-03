Когда мы пришли по адресу банка Велес, который финансировал Батькивщину, его там просто не было. Скажите, как это? – Гонтарева

По словам Гонтаревой, такого банка по соответствующему адресу просто не существовало

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что банка Велес, связанного с партией Батькивщина, не существовало физически.

"Хорошо, а банки отмывки? Олигархи хотя бы имеют какие-то связи и способны "порешать". А банки-отмывки чем ответили? Вот был, например, банк Велес, который финансировал партию Батькивщины. Когда мы пришли по адресу этого банка, то его по этому адресу просто не было. Скажите, как это?", – обьяснила она.

В интервью НВ Гонтарева также рассказывала, что экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский не мог непублично договариваться с НБУ о своем банке.

Напомним, что в декабре 2015 года Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка Велес из-за его рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

В феврале 2016 года НБУ признал владельцами существенного участия в банке Велес Константина Бондарева (32,59%), Александра Кандыбу (32,91%) и Ирину Гончарову (32,98%).

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года.