«Топливо — синоним коррупции». Почему признаки кризиса в энергетике появились задолго до полномасштабного российского вторжения в Украину 22 ноября, 08:57 Эксклюзив НВ Бизнесмен Игорь Тынный считает, что в Украине слова «топливо» и «коррупция» всегда были синонимами. (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Бестолковая энергетическая политика привела к катастрофе в энергетике Украины. «Я считаю, что в энергетике у нас есть абсолютно предсказуемая и плановая катастрофа. В течение последних 3,5 лет были гонения на возобновляемую энергетику, которая единственная динамично развивалась. А традиционная энергетика была в упадке, как и большинство других государственных секторов», — рассказал в интервью НВ Бизнес бизнесмен Игорь Тынный. По его словам, из-за этого еще до начала войны энергетическая система оказалась в чрезвычайно плохом состоянии. Без запасов топлива, с традиционной энергетикой, морально и физически изношенной на 90%.

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Он уверен, что бестолковая энергетическая политика была при любой власти в Украине. «Я всегда это буду повторять: в нашей стране слово „топливо“ было синонимом слова „коррупция“. Но предыдущие власти не трогали создание новых мощностей. Давали частным инвесторам строить новые станции. А эти закрыли даже эту возможность», — говорит Тинный, имея ввиду сложности с компенсацией «зеленого тарифа», возникшие в последние годы.

Относительно частного сегмента украинской энергетики бизнесмен считает, что со стороны государства не было эффективного контроля. Но отказалась более развернуто комментировать это. «У меня может быть гражданская претензия только к тем людям, которые работают за мои деньги, как налогоплательщика, то есть к чиновникам», — резюмировал Игорь Тынный.

Игорь Тынный — украинский бизнесмен, являющийся совладельцем и управляющим партнером в 50 электростанциях (преимущественно малых ГЭС и СЭС).

