Шаткий баланс Путина. Почему российская экономика не сможет поддержать эскалацию боевых действий в Украине — The Economist 25 апреля, 21:00 Сюжет NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российское правительство смогло преодолеть три наибольших вызова в экономике: санкции, расходы на войну и уровень благосостояния граждан РФ. Хватит ли России денег на эскалацию боевых действий.

Британский журнал The Economist подготовил обширный материал о том, как России удается балансировать собственную экономику, несмотря на западные санкции. NV Бизнес публикует сокращенный перевод статьи для того, чтобы лучше понять перспективы дальнейших изменений в Российской Федерации и ее возможности для поддержки военной агрессии против Украины.

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Через неделю после полномасштабного вторжения России на территорию Украины американские власти надеялись, что санкции, которые они и их союзники наложили на Россию, помогут остановить ее военную машину. Однако в течение 2022 года, несмотря на неоднократное ужесточение западных санкций, российская экономика сбалансировалась. МВФ даже ожидает, что в текущем году она вырастет на 0,7%. Кажется, что надежда на то, что состояние российской экономики будет ограничивать ее способность к войне угасает. Но такое отчаяние ошибочно, как и начальная эйфория американцев.

Россия может выдержать долгую войну на истощение, но вряд ли ей удастся ускорить события, чтобы изменить свои перспективы на поле боя.