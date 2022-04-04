За пару недель. Министр инфраструктуры рассказал когда откроют движение по трассе Киев-Чоп 4 апреля, 18:50 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный мост около Киева на житомирской трассе (Фото:Александр Кубраков via facebook)

Александр Кубраков считает, что движение по житомирской трассе (трасса Киев-Чоп) будет открыто в ближайшие недели.

Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины, рассказал о перспективах восстановления освобожденных городов Киевской области и их инфраструктуры. «В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам – на каждый мост нужно 2-3 месяца», – написал Кубраков в facebook.

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Также он сообщил, что министерство параллельно работает над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев — Чоп. «План завершить работы через пару недель», — заявил министр.

Через месяц также планируют возобновить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиева.

«Делаем все, чтобы дорога домой стала безопасной и комфортной» — резюмировал Александр Кубраков.

Напомним, что вся Киевская область по состоянию на вечер 2 апреля 2022 года была освобождена от российских оккупантов. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. В начале наступления российских оккупационных войск на Киев были взорваны почти все мосты и путепроводы на подступах к столице Украины.

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