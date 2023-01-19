Планирует «доказывать свою правоту». Коболев заявил, что вернулся в Украину и не скрывается от следствия 19 января, 15:06 Андрей Коболев, экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:НВ)

Бывший глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что не будет скрываться от следствия и планирует «доказывать свою правоту».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Краткий комментарий по поводу новостей о подозрении. Понимая, что происходит его подготовка, когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повода для обвинений, что я куда-то бежал или прячусь. Этого точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту», — написал Коболев.

Видео дня

НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн.

Следствие установило, что глава компании (2014−2021 годы) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) за экстраординарные достижения.