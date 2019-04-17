Коболев прогнозирует, что запуск Северного потока-2 затянется как минимум на полгода Вчера, 10:41 157 Цей матеріал також доступний українською Olga Bielkova / Facebook Olga Bielkova / Facebook

Полноценный запуск Северного потока-2 затянется на полгода или год, сказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью ТСН.

"Я бы так аккуратно сказал, что для полноценного запуска Северного потока-2 по сравнению с планом с 1 января 2020 года уже можно добавлять полгода, а может быть и год", - отметил он.

Коболев назвал серьезной проблемой для Газпрома отказ Дании согласовать альтернативный вариант маршрута газопровода.

"Вместо этого им порекомендовали изучить возможность проложить газопровод по другому маршруту. По сути, это отказ от первого маршрута и перевод внимания Газпрома на следующий маршрут. Новый маршрут – это новое изучение, в частности, экологии, согласование с другими странами, это целый новый процесс. С точки зрения затягивания времени и затрат на проект для Газпрома это очень серьезная проблема. Любые отсрочки дают нам больше возможностей вести переговоры и сохраняют на более длинный срок транзит по территории Украины. Для Украины каждый месяц отсрочки этого проекта – это дополнительные $200-250 млн дохода", - сказал глава Нафтогаза.

По мнению Коболева, Турецкий поток, скорее всего, будет запущен 1 января 2020 года

"Все объемы, которые Россия пустит по Турецкому потоку, будут сняты с нашей ГТС. Примерно 15 млрд куб. м в год. От общего объема прокачки это примерно 1/6 часть", - предположил он.

Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для Северного потока-2.

После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах Северный поток-2 не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим Газпрому придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.

Глава правления Газпрома Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "фатальных юридических препятствий".

15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датскому энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.

Северный поток-2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа. Северный поток-2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.