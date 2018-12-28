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Коболев: Я видел огонек в глазах Миллера единственный раз

Сегодня, 16:44
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По словам Коболева, Миллер не слишком интересуется газовой тематикой

Руководитель национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью НВ рассказал о том, как он общается с руководством российского газового монополиста Газпрома.

Обе компании находятся в коммерческом противостоянии уже почти четыре года. В начале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску Нафтогаза против Газпрома, согласно которому российская газовая компания должна выплатить украинской стороне $2,6 млрд за недопоставленный объем транзитного газа. На начало 2019-го Нафтогаз анонсировал ряд заседаний в Голландии по принудительному взысканию собственности Газпрома.

По словам Коболева, во время общения с Миллером он не чувствует личной неприязни с его стороны. Более того, говорит украинский топ-менеджер, руководитель российской компании производит впечатление человека, не слишком интересующегося газовой тематикой.

“Он является человеком, который сидит возле желтого телефона, ему туда звонят, он поднимает трубку, ему говорят, что делать, и он делает”, - рассказал Коболев.  

По словам главы НАК, он лишь однажды “видел огонек” в глазах Миллера.

“Когда мы обсуждали футбол (Газпром является спонсором команды Зенит из Санкт-Петербура). Когда он говорит о газе, у него все просто - понятно”, - отметил Коболев.

Полную версию интервью с Андреем Коболевым слушайте в пятницу, 28 декабря, в 20:00 на Радио НВ в программе Час відповідати з Віталієм Сичом.

Теги:   Нафтогаз Андрей Коболев Алексей Миллер Газпром

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