Кличко рассказал, почему в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте

По его словам, нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте города необходимое для развития и обновления транспортной инфраструктуры столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Кличко.

"Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен надлежащим образом работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться", - отметил мэр.

По его словам, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета.

При этом, Кличко заявил о необходимости обновления подвижного состава общественного транспорта в Киеве.

Мэр Киева также отметил, что столичная власть должна повысить зарплату водителям. Кличко заверил, что для льготных категорий граждан будет сохранен бесплатный проезд.

Напомним, что с 14 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость разовой поездки в метро Киева также составит 8 грн.

Отметим, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева поднимали год назад, 15 июля 2017 года.