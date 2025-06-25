Более миллиарда баррелей запасов. Крупное нефтяное месторождение в стране СНГ будет разрабатывать китайская компания

Министерство энергетики Казахстана, компания КазМунайГаз и китайская CNOOC Hong Kong Holding подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках проекта Жылыой, расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря.

Об этом сообщил КазМунайГаз.

«Это событие знаменует собой важный этап в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем в нефтегазовой сфере», — говорится в сообщении. — «Крупная китайская компания CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями, начиная именно с проекта геологоразведки».

Это партнерство предусматривает совместную реализацию проекта Жылыой на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведывательного периода обеспечит CNOOC.

Минимальная рабочая программа запланированных геологоразведочных работ включает:

— сейсморазведку 3D (полевые работы, обработка и интерпретация 400 кв. км).

— переработку исторических данных 2D (400 км);

— бурение одной надсолевой разведочной скважины (независимый этап) глубиной 2000 м;

— в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки, бурение одной подсолевой разведочной скважины (зависимый этап) глубиной 4500 м.

Запасы месторождения Жылыой оцениваются в 1,35 млрд баррелей нефти (185 млн тонн).

Площадь участка Жылыой — около 960 квадратных километров. Месторождение расположено частично на большой полосе земли, которая ранее находилась под водами мелководного Каспийского моря, и частично под водой, пишет казахстанское издание orda.kz.

Как сообщалось, в апреле 2025 года министерство промышленности и строительства Казахстана сообщило, что в стране открыли крупное месторождение редкоземельных металлов, которое может войти в тройку крупнейших в мире.

Общие прогнозные ресурсы участка в Карагандинской области оценивают в более 20 млн тонн с залеганием на глубине до 300 метров. А среднее содержание редкоземельных металлов составляет 700 г на тонну.

Если информация подтвердится, то по размеру запасов Казахстан уступит только Китаю и Бразилии, пишет Reuters.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил активно проводить геологоразведочные работы в Мангистауской области страны на предмет выявления месторождений редкоземельных металлов.