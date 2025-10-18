Опередил Польшу. Китай стал крупнейшим импортером еще одного украинского товара за прошлый сезон

Об этом сообщила ассоциация Уколияпром.

По информации ассоциации, в прошлом сезоне Китай стал крупнейшим импортером украинского рапсового масла — 48,3 тыс. тонн (на $41,2 млн), на втором месте Польша с показателем 46,1 тыс. тонн ($45,4 млн), на третьем месте Бельгия с показателем 26,5 тыс. тонн ($23,7 млн).

Также в пятерку крупнейших импортеров украинского рапсового масла вошли Литва и Нидерланды — 23,1 тыс. тонн и 15,2 тыс. тонн соответственно.

В целом страны ЕС импортировали 73% украинского рапсового масла в прошлом сезоне.

В то же время в нынешнем сезоне (2025/2026) ситуация уже успела измениться.

«В сентябре 2025 года, в условиях действия экспортной пошлины на семена рапса, переработка рапса на отечественных предприятиях выросла до рекордного за все годы месячного объема в 250 тысяч тонн. Производство (расчетно) достигло 120 тысяч тонн, из которых экспортировано 108,8 тысяч тонн на $121,9 млн», — отметила ассоциация.

В сентябре 2025 года основными потребителями украинского рапсового масла были страны ЕС, которые импортировали из Украины 92 тыс. тонн, или 84,5% от общего экспорта данной продукции из Украины. Среди стран ЕС крупнейшими импортерами были Нидерланды -29 тыс. тонн (27%), Бельгия -15,5 тыс. тонн (14,2%), Испания — 14, 4 тыс. тонн (13,2%) и Польша -13,5 тыс. тонн (12,4%).

Как сообщалось, в маркетинговом сезоне 2024/2025 Украина экспортировала почти 2,25 млн тонн ячменя на $394 млн, при производстве 5,6 млн тонн.

При этом в прошлом сезоне Китай стал крупнейшим импортером ячменя — 708 тыс. тонн, на втором месте Ливия с показателем 323 млн тонн, на третьем месте Испания с показателем 254 тыс. тонн.

Также в пятерку крупнейших импортеров украинского ячменя вошли Иордания и Тунис — 145 тыс. тонн и 119 тыс. тонн соответственно.