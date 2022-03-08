Китай может купить доли в Газпроме, Русале и других компаниях РФ 8 марта, 19:21 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Спутник/Алексей Дружинин/Кремлин via REUTERS)

Речь о поддержке российского вторжения в Украину не идет



Китай рассматривает возможность приобретения или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как газовый гигант «Газпром» и производитель алюминия Rusal, пишет Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Пекин ведет переговоры со своими государственными компаниями, включая China National Petroleum Corp, China Petrochemical Corp, Aluminum Corp China и China Minmetals Corp, о любых возможностях для потенциальных инвестиций в российские компании или активы.

Цель потенциальных соглашений — усилить собственный потенциал, а не показать поддержку российскому вторжению в Украину. Обсуждения находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к сделкам, отмечают собеседники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.