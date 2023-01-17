Дракон выдохся. Экономика Китая показала один из худших результатов за 40 лет, население сократилось впервые за 60 лет 17 января, 08:53 Лидер Китая Си Цзиньпин (Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

По предварительным данным, в 2022 году ВВП Китая вырос на 3%, почти в два раза ниже официального прогноза.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

«ВВП Китая в 2022 году, согласно предварительным данным, увеличился на 3% в годовом исчислении и составил 121,021 трлн юаней ($17,9 трлн)», — сказано в сообщении.

Видео дня

Официальный прогноз составлял 5,5%. В 2021 году ВВП вырос на 8,4%, в 2020-м — на 2,2%. Рост на 3% — это один из самых слабых показателей для Китая за 40 лет.

В 2022 году численность населения страны снизилась на 850 тыс. человек и составила 1,411 млрд против 1,412 млрд в 2021 году.

В последний раз показатель снижался в 1961 году, когда в стране наблюдался массовый голод.

В 1980-х годах Китай проводил политику Одна семья — один ребенок. В 2015 году власти разрешили парам иметь двух детей, а в 2021 году — трех. Местные власти сейчас вводят меры по поощрению семей к рождению детей. Политики признали, что население стремительно стареет, в экономике не хватает рабочих рук.

Ранее сообщалось, что власти Китая приостанавливают масштабные инвестиции в производство чипов из-за новой вспышки коронавируса.