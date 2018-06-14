Китайцы хотят строить платные автобаны в Украине – Омелян

Китайские компании готовы уже в ближайший год-два вкладывать средства в строительство в Украине платных автобанов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.

"Китай серьезно наконец-то расценивает Украину как место для строительства платных автобанов, и они готовы сюда вкладывать средства", - заявил Омелян, комментируя позитивные итоги своей прошлонедельной поездки в КНР.

"Был интересный предметный разговор. Мы договорились с несколькими компаниями, что они сейчас проведут оценку и, думаю, что уже в следующем году мы сможем уже более менее предметно говорить о том, что эти автобаны могут начать строиться", - подчеркнул министр.

В первую очередь это будет составляющая автобана GoHighway, который соединит Балтику и Черное море, а также автобаны, которые соединяются с морскими портами.

Платные дороги в Украине будут строиться за средства инвесторов. "Мы сегодня уже полностью готовы к концессионным дорогам, чего ранее никогда не было в Украине", - отметил Омелян. Министр верит, что этот эксперимент будет успешным, вопрос только в том, как много таких дорог будет построено: "В Европе это 5-7% от общего количества магистралей".

Министр напомнил, что согласно 10-летней транспортной стратегии Украина рассчитывает построить 10 автобанов высокого европейского качества.

При этом строиться будут "современные умные дороги" - то есть не только асфальтные, но и рассчитанные на электромобили и взаимодействие с водителем.