Китай ввел повышенные пошлины на 128 товаров из США

Повышенные пошлины на американские товары в Китае вступили в силу 2 апреля

Со 2 апреля Китай ввел повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, передает DW со ссылкой на министерство финансов КНР.

Как отмечается, речь идет о фруктах и продукции из них. Они будут облагаться сборами в размере 15 процентов. Тарифы на свинину и изделия из нее составят 25 процентов.

В заявлении минфина подчеркивается, что данная мера стала ответом на установление американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% - на ввоз алюминия.

В Пекине убеждены, что данные шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации" и не соответствовали "списку исключении", допустимых по соображениям безопасности.

В минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона "нанесли серьезный ущерб нашим интересам".

Ранее США пожаловались на Китай в ВТО за кражу патентов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Речь идет о товарах на 60 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к ответному введению пошлин на товары из США.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.