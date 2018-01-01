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Китай возобновил валютный своп с Украиной

Сегодня, 13:41
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НБУ и Китая продлили валютный своп

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) продлили еще на три года двустороннее соглашение о валютном свопе юань/гривня.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что максимальный объем свопа остался неизменным - на уровне 15 млрд юаней, или 62 мдрд грн (около $2,2 млрд по курсу НБУ).

В Нацбаке также напомнили, что это уже третья подобная сделка. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 млрд грн и 15 млрд юаней истек в июне 2018 года.

"Китай - это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими странами", - сказал глава Нацбанка Яков Смолий.

В свою очередь, председатель НБК И Ган считает, что возобновление двустороннего валютного свопа будет способствовать дальнейшему развитию торговли и инвестиций между двумя странами и углублению двусторонних экономических связей.

 

Теги:   Китай

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