Китай начал покупать кукурузу в Украине вместо США

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Кукуруза
unsplash.com

Кукуруза

Ряд китайских компаний перешли от закупок кукурузы в США к конкурирующим поставщикам из Украины после того, как Пекин усилил контроль над переработкой генетически модифицированных культур, сообщает Reuters.

"В этом году трейдеры склонны покупать кукурузу в Украине, потому что она без ГМО и не требует разрешения на переработку. Даже те, кто уже заказал американскую кукурузу, отменили заказы и переключились на Украину", - рассказал агентству анатилик Shanghai JC Intelligence Черри Чжан.

Один из трейдеров рассказал, что цены на экспорт из Украины повысились из-за роста спроса. Сейчас тонна кукурузы стоит 180 долларов.

"Получить разрешение на ГМО очень сложно. Я заказал 7000 тонн американской кукурузы, но вынужден был отменить заказ и обратиться к Украине", - рассказал один из китайских бизнесменов.

Напомним, в декабре прошлого года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив Экономического пояса Большого шелкового пути и Морского шелкового пути.

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