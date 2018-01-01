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Киевсовет принял бюджет на 2019 год

Сегодня, 17:55
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Доходы и расходы принятого Киевсоветом бюджета составят более, чем по 57 млрд гривен

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Киевский городской совет принял в целом бюджет Киева на 2019 год.

За это решение проголосовали 87 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українські новини.

Как сообщил глава постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников, доходы и расходы составят более, чем по 57 млрд гривен. Эти цифры учитывают доработки профильной комиссии и правки, внесенные в ходе обсуждения.

Основная сумма расходов приходится на сферу образования - 17 162,1 млн гривен.

10 532,2 млн гривен будут выделены на сферу здравоохранения, а 8 741,0 млн гривен - на социальную защиту и социальное обеспечение.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства Киевсовет планирует расходы в размере 5 549,7 млн гривен, а на сферу транспорта и транспортной инфраструктуры - 6 920,5 млн гривен.

Из инфраструктурных объектов приоритетными признаны Подольско-Воскресенский мост, на строительство которого решено выделить 630 млн гривен, и строительство участка метро до жилмассива Виноградарь, на которое по итогу обсуждений было решено выделить 760 млн гривен.

Теги:   Киевсовет Бюджет Киев

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