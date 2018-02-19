Киевский метрополитен сменил прибыль на почти миллиардный убыток

Киевский метрополитен закончил 2017 год с убытком 956 млн грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные финансовых результатов работы коммунального предприятия (согласно национальному стандарту бухгалтерского учета), сообщают Українські новини.

При этом доход от реализации продукции увеличен на 71,8%, или на 973,6 млн грн, до 2,3 млрд грн. Это больше, чем за соответствующий период 2016 года (1,3 млрд грн грн).

Кроме того, у предприятия есть расходы в размере 3,5 млрд грн.

По итогам года КП получило убыток в размере 955,7 млн грн, при этом 2016 год Киевский метрополитен закончил с прибылью 55,6 млн грн.

Раньше сообщалось, что в 2017 году киевское метро перевезло полмиллиарда человек - на 2,8% больше, чем годом ранее.

Напомним, 2016 год Киевский метрополитен закончил с чистой прибылью 76,1 млн грн (2015 год предприятие закончило с убытком 119 млн грн).