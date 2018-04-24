Киевские миллионеры задекларировали около 10 млрд грн

ГФС насчитала более тысячи миллионеров в столице

Миллионеры в Киеве в целом официально задекларировали 9,6 млрд грн, что почти на 60% больше в сравнении с прошлым годом.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

Так, миллионеры должны уплатить налог на доходы физических лиц в сумме более 451 млн грн и почти 48 млн грн военного сбора.

Количество миллионеров в Киеве выросло на 25% в сравнении с прошлым годом - до 1092 человек.

Отмечается, что с начала 2018 в Киеве уже подано более 11 тыс. Деклараций об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в 11,1 млрд грн.

По словам начальника главного управления ГФС в Киеве Людмилы Демченко, количество деклараций в сравнении с прошлым годом существенно уменьшилась, однако задекларированные киевлянами доходы и определенные к уплате налоги значительно выросли - на 3,6 млрд грн.

Напомним, что с 1января 2018 года начался новый этап подачи электронных деклараций за 2017 год.