Киевпастранс планирует поднять цены на проезд в наземном транспорте

С середины лета цена за проезд во всех наземных видах транспорта может вырасти до 8 грн

Коммунальное предприятие Киевпастранс намерено повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 грн с 15 июля 2018 году.

Об этом говорится в финансовом плане предприятия на 2018 год, передают Українські Новини.

При планировании доходов от перевоза пассажиров на январь-июль 2018 года учитывались установленные тарифы на перевоз пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой на уровне 4 и 5 грн соответственно.

При этом с 15 июля прогнозируется повышение тарифа до 8 грн на всех видах транспорта.

В результате Киевпастранс прогнозирует получить 1,1 млрд грн доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за прошлый год.

Повышение тарифов проходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано Киевской городской госадминистрацией (КГГА).

Отметим, что в прошлом году КГГА подняла цены на проезд в муниципальном транспорте с 15 июля в связи с ростом цен на электроэнергию и увеличением минимальной зарплаты. Так, цена за проезд в метро выросла с 4 до 5 грн, в наземном транспорте с 3 до 4 грн.