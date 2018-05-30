Киев вошел в тройку самых дешевых городов в мире

Наряду с Киевом в рейтинге - африканские города

Киев занял 75 место из 77-ми в рейтинге стоимости жизни в больших городах, составленного швейцарских банком UBS.

Об этом свидетельствуют данные банка, пишет Радио Свобода.

Авторы исследования говорят, что для анализа цен они создали стандартизированный корзину из 128 товаров и услуг, который воспроизводит расходы и потребление типичной европейской семьи из трех человек, учитывая, что потребительские привычки отличаются от страны к стране.

Наряду с Киевом - Дели (Индия) - 73 место, Манила (Филиппины) - 74 место, Лагос (Нигерия) - 76 место и Каир (Египет), который замыкает рейтинг.

Возглавляет рейтинг швейцарский Цюрих, на втором месте - Женева. В пятерку самых дорогих городов также входят Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания) и Нью-Йорк (США).

Отметим, что согласно исследованию британской туристической компании Норри, Киев возглавил рейтинг самых дешевых городов для туристов.