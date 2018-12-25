Киев получил все 47 заказанных в Польше трамваев Pesa Сегодня, 17:00 513 Цей матеріал також доступний українською КГГА Польские трамваи Pesa могут станть альтернативой маршрутным такси

В Киев доставили последние трамваи, которые заказали у польской компании Pesa Bydgoszcz для Киевпастранса.

Как сообщает ЦТС, два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.

Теперь в украинской столице есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году.

Напомним, Киевская городская государственная администрация (КГГА) надеется, что польские трамваи станут альтернативой маршрутным такси.