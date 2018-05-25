Хуже Украины. МВФ вынес новый приговор экономике России

Россия будет уступать другим странам Восточной Европы, в том числе и всему СНГ, в экономическом росте и не будет сокращать отставание от развитых экономик.

Такой вывод сделал Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре мировой экономики, передает российское издание Ведомости.

Прогноз МВФ на 2018–2019 годы: Россию ждет небольшое – до 1,7% – ускорение роста, а затем замедление до 1,5%, таким рост будет и в 2023 году.

По указу президента РФ Владимира Путина российская экономика должна к 2024 году войти в число пяти крупнейших экономик мира. Но мировая экономика в 2018–2019 годах вырастет на 3,9% в среднем, прогнозирует МВФ, а в 2023 году замедлится до 3,7% – это существенно выше, чем прогноз для России.

Напомним, что ранее МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%). Это также ниже среднемировых показателей.

Министерство экономического развития и торговли Украины недавно сообщило в консенсус-прогнозе про то, что рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 снова ускорится - до 3,3%.