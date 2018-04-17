Хорватия предложила Украине вместе строить большой газовый терминал

Хорватия видит Украину в составе группы стран, для которых LNG-терминал на хорватском побережье может способствовать диверсификации газоснабжения.

Об этом шла речь во время первого заседания совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Загребе, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Хорватская сторона уделила особое внимание развитию LNG-терминала на острове Крк и отметила, что видит Украину в составе группы стран, для которых этот терминал может способствовать диверсификации источников и газоснабжения", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона выразила готовность сотрудничать с хорватскими компаниями по обмену опытом эксплуатации и модернизации нефтепроводов и совершенствования модернизации и повышения эффективности работы ГТС.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о готовности Украины принять участие в формировании "газового коридора" с Венгрией и Хорватией.

В частности, Украина в рамках диверсификации поставок природного газа и с целью налаживания новых форм сотрудничества в энергетической отрасли со странами Европейского Союза готова присоединиться к проекту формирования нового "газового коридора" Хорватия - Венгрия - Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье.

Также сообщалось, что в конца 2017 года года Украина впервые получила американский сжиженный газ через LNG-терминал в Польше.