Харьковские цены на проезд повысили до киевских

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Последний раз цены повышали в марте прошлого года
Фото: Сергей Ткаченко/Flickr

Последний раз цены повышали в марте прошлого года

Харьковский городской совет повысил стоимость проезда в метро с 4 до 5 грн, а в городских трамваях и троллейбусах с 3 до 4 грн с 29 апреля.

Об этом говорится в решении исполкома Харьковского горсовета за 28 марта, передают Українські Новини.

При этом до вступления решения в силу в метрополитене еще можно пополнить бесконтактную электронную карту по старому тарифу и пользоваться ею до полного использования суммы.

По словам заместителя мэра Харькова Михаил Фатеев заявил, что основанием для такого шага стало подорожание энергоносителей, рост минимальной зарплаты.

Он отметил, что цены на материалы для проведения ремонтов и технического обслуживания подвижного состава также выросли на 10-88%, что требует увеличение финансовых вложений в ремонт.

Средний возраст харьковских троллейбусов - более 11 лет, трамваев - 31 год.

В последний раз тарифы на проезд в городском электротранспорте Харькова повышали в марте 2017 года.

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