Харьков получит €10 млн от ЕБРР на троллейбусы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и харьковское коммунальное предприятие Троллейбусное депо №2 подписали кредитное соглашение на €10 млн на закупку новых троллейбусов и оборудования.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей Facebook-странице.

"Пакет финансирования будет включать кредит ЕБРР в размере €8 млн и кредит Фонда чистых технологий в размере €2 млн", - написал он.

Средства будут использованы на обновление подвижного состава (закупку новых троллейбусов) и на приобретение ремонтного и диагностического оборудования.

Отметим, что в рамках Программы финансирования общественного транспорта в Украине, одобренной ЕБРР в 2015 году, троллейбусы за средства ЕБРР уже приобрели Одесса, Киев, Кременчуг, Ивано-Франковск, также подписаны соглашения с Днепром, Мариуполем.