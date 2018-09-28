Харьков получит €10 млн от ЕБРР на троллейбусы

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Харьков закупит троллейбусы за средства ЕБРР
Фото: dpchas.com.ua

Харьков закупит троллейбусы за средства ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и харьковское коммунальное предприятие Троллейбусное депо №2 подписали кредитное соглашение на €10 млн на закупку новых троллейбусов и оборудования.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей Facebook-странице.

"Пакет финансирования будет включать кредит ЕБРР в размере €8 млн и кредит Фонда чистых технологий в размере €2 млн", - написал он.

Средства будут использованы на обновление подвижного состава (закупку новых троллейбусов) и на приобретение ремонтного и диагностического оборудования.

Отметим, что в рамках Программы финансирования общественного транспорта в Украине, одобренной ЕБРР в 2015 году, троллейбусы за средства ЕБРР уже приобрели Одесса, Киев, Кременчуг, Ивано-Франковск, также подписаны соглашения с Днепром, Мариуполем.

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