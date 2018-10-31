Каждый день бардак. Гройсман возмутился сопротивлением приватизации

По его словам, опять создаются искусственные ограничения в проведении большой приватизации

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует сопротивление попыткам властей провести прозрачные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а также предупреждает о возможном сопротивление проведению большой приватизации.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, передает Укринформ.

"Мы начали аукционы на недра. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам мешать, придумывать какие-то решения судов, какие блокировки и так далее", - сказал Гройсман.

По его словам, правительство начало процесс приватизации, и здесь также есть определенные преграды.

"Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак", - возмутился глава Кабмина.

Напомним, что с конца октября вступило в силу решение Кабмина о реализации экспериментального проекта по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Таким образом, Госгеонедра будет выставлять такие разрешения на электронные аукционы в ProZorro.Продажи.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 26 предприятий.

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, которая уже владеет в них контрольным пакетом.

Госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.