Существовало с 2009 года. Казахстан закрыл торговое представительство в России
Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)
Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России.
Соответствующий документ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики.
«Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации», — сказано в документе.
Россия и Казахстан заключили соглашение об учреждении представительств в октябре 1992 года. Торговое представительство Казахстана в РФ открыто в 2009 году. Оно находилось в Москве и имело отделение в Казани.
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В Министерстве торговли и интеграции Казахстана объявили о предстоящей ликвидации торгпредства в РФ в начале февраля.