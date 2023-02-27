Существовало с 2009 года. Казахстан закрыл торговое представительство в России 27 февраля, 14:38 Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России.

Соответствующий документ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики.

«Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации», — сказано в документе.

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Россия и Казахстан заключили соглашение об учреждении представительств в октябре 1992 года. Торговое представительство Казахстана в РФ открыто в 2009 году. Оно находилось в Москве и имело отделение в Казани.

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана объявили о предстоящей ликвидации торгпредства в РФ в начале февраля.