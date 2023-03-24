Очередной «удар в спину». Казахстан перекроет лазейку для обхода Россией торговых санкций 24 марта, 10:59 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin via Reuters)

Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему, контролирующую все товары, пересекающие границы страны, чтобы избежать введения вторичных санкций из-за торговли с РФ.

Как сообщил Eurasianet.org высокопоставленный казахский чиновник, система представляет собой наиболее согласованную попытку Казахстана продемонстрировать согласие с усилиями Запада по изоляции российской экономики в ответ на продолжающееся вторжение в Украину.

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«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не применяет никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обойти западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — сказал он на условиях анонимности.

«Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — добавил собеседник издания.

Казахстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза. Теоретически это означает, что товары, пересекающие их общую 7600-километровую границу, не подвергаются таможенному контролю.

«Цифры говорят сами за себя. За год до начала войны Казахстан экспортировал в Россию полупроводники на ничтожную сумму в $12 тыс. В 2022 году эта сумма подскочила до $3,7 млн», — пишет издание.

В целом в 2022 году экспорт из Казахстана в Россию увеличился на 25% по сравнению с 2021 годом.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российские компании «завалили» казахских партнеров просьбами помочь в обходе западных санкций, импортировав «крайне необходимые товары».