«Надежный и солидный поставщик». Катар может внести свой вклад в стабилизацию энергетической ситуации в Европе — Зеленский

26 марта, 11:28
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский обратился к политикам Катара и подчеркнул, что эта страна может внести свой вклад в стабилизацию энергетической ситуации в Европе на фоне войны России против Украины.

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«Когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа — вопрос времени. Ответственные государства, в частности, государство Катар, — это надежные и солидные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена», — заявил президент во время Doha Forum.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Газ Европа Катар Российский газ Владимир Зеленский Война России против Украины

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