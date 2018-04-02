Картина делового дня:иск Приватбанка, штрафы банков и кредит Новой почты

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 2 апреля.

Главное

Приватбанк подал иск на $3 млрд против PricewaterhouseCoopers. Приватбанк обвиняет кипрскую PricewaterhouseCoopers Limited и украинскую компанию ПрайсвотерхаусКуперс в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 годы. В связи с этим 30 марта 2018 года Приватбанк подал иск в региональный суд Никосии на Кипре против указанных структур и требует компенсации причиненных такими действиями убытков в сумме $3 млрд. PwC была аудитором Приватбанка с середины 1990-х годов.

Нацбанк Украины намерен вдвое поднять лимит для проведения обязательного финансового мониторинга операций. Директор департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза сообщил, что сейчас разрабатывается новая редакция закона, в которой будет предусмотрено увеличение лимита с нынешних 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Регулятор надеется, что этот закон будет принят в ближайшее время. Цель либерализации – имплементация требований европейского законодательства. Отметим, что до 2014 года обязательному финансовому мониторингу подлежали все банковские операции свыше 80 тыс. грн.

Пограничники раскрыли схему незаконного ввоза автомобилей на иностранных номерах. Серую схему ввоза автомобилей польской и литовской регистрации организовали жители Волынской области, сообщает Госпогранслужба. На данный момент подтвержден незаконный ввоз 131 автомобилей через пункт пропуска Ягодин. Отметим, что 30 марта прошли обыски у семерых фигурантов уголовного дела. В ходе обысков правоохранители изъяли несколько транспортных средств и ряд доказательств.

Новости компаний

Нацбанк оштрафовал три банка. За выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга регулятор оштрафовал киевские банки Сич и Украинский капитал на 1,3 млн грн и 1,2 млн грн соответственно, а также днепровский банк Конкорд – на 1,5 млн грн. Кроме того, данным банкам выписали ряд предостережений.

У Новой почты перестала работать адресная доставка с наложенным платежом. Об этом рассказали участники розничного рынка, сообщило издание Retailers. По его данным, логистический оператор уже начал уведомлять партнеров, что рассматривает возможность о полном отказе от этой услуги. В самой компании пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Новая почта при этом указала, что в ближайшее время пользователи смогут осуществить платеж онлайн - в мобильном приложении, личном кабинете и на сайте. Однако, участники рынка рассказывают, что Новая почта даже не начала тестирование такой услуги.

Новая почта займет у ЕБРР деньги на развитие. Сумма кредита пока не разглашается. Также информация о кредите не указана на веб-сайте ЕБРР. Между тем, согласно правилам банка, он может не публиковать информацию о кредите, сумма которого составляет менее $20 млн. Подробности соглашения и планы развития компании будут оглашены 4 апреля 2018 года.

Ритейлер Colin's запустит интернет-магазин и расширит сеть. Дельта Текс, развивающее в Украине сеть магазинов молодежной одежды турецкого бренда Colin’s, планирует открыть минимум 10 новых магазинов в течение ближайших двух лет, а также запустить интернет-магазин к концу мая 2018 года, рассказал директор по продажам Colin's Украина Волкан Пекер. Таким образом, сеть будет насчитывать 75 магазинов в разных городах. Colin's представлен в 38 странах. В Украине первый магазин бренда был открыт в 2000 году. При этом, Украина является третьим для сети рынком после Турции и России.

Сеть магазинов Брусничка оценила в 11% свою долю на рынке розничной торговли. Развивающая сеть компания Украинский ритейл, входящая в группу СКМ Рината Ахметова, по итогам 2017 года заняла 7-е место среди украинских торговых сетей по количеству торговых точек, говорится в пресс-релизе компании. По итогам второго полугодия показатель операционной прибыли вырос почти в 5 раз в сравнении с 2016 годом.

Цифра дня

35 млрд грн

Прибыли намерен перечислить Национальный банк Украины в государственную казну по итогам 2018 года, что на 15,7 млрд грн меньше, чем предусмотрено законом о госбюджете-2018 (50,6 млрд грн).

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян о строительстве тестового площадке украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop:

"В наших планах - это 2019 год ... Нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска и других компаний".