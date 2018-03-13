Картина делового дня: железные гривни, жадный Газпром и сговор АЗС

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 13 марта.

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В карманах украинцев появится больше "железа". Нацбанк Украины решил ввести новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн вместо купюр таких же номиналов. Первые две монеты появятся в обороте с 27 апреля. Вторые - в следующем году. Замену объясняют тем, что из-за девальвации эти банкноты перешли в разряд разменных монет. А потому быстро изнашиваются и их печать обходится дороже номинала.

Нацбанк признал, что инфляция превысила его прогнозы. Регулятор объяснил, что фактическая инфляция в феврале 2018 года была выше прогноза из-за существенного подорожания продуктов питания и топлива.

Минюст составил антирейтинг работодателей, сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко. С 1 апреля с таких работодателей будут взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты своим работникам.

Газпром объяснил причины расторжения контрактов с Украиной. Глава российского монополиста Алексей Миллер признал, что его компания просто не желает выплачивать Нафтогазу новые миллиардные штрафы.

Антимонопольный комитет заметил признаки ценового сговора между автозаправочными сетями ОККО и WOG. Комитет имеет основания для сомнений в объективности их действий из-за “синхронности” движения цен, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев в комментарии Радио НВ.

Компании и рынки

Украина удвоила производство легковых автомобилей. За первые два месяца 2018 года с конвейеров украинских предприятий сошло 1085 легковых автомобилей (+94% к аналогичному периоду 2017-го). В целом же автопроизводство за два последних месяца выросло на 71% и достигло 1291 автомобилей в январе-феврале.

Эпицентр укрепляет свои позиции в сельхозпроизводстве, сообщили владельцы компании Александр и Галина Гереги в интервью Экономической правде. За последние два года они инвестировали в аграрный бизнес $150 млн и увеличили земельный банк до 110 тыс. га.

Китайская компания начала бурение скважин в Украине. Нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co по заказу Укргаздобычи начала работу на Яблунивском газоконденсатном месторождении.

Тигипко объединит два банка. Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердил план реорганизации банка путем присоединения к нему львовского ВиЭс банка, который украинский бизнесмен выкупил в конце прошлого года у российского Сбербанка.

Банк Крещатик признали банкротом незаконно, такое решение принял Верховный Суд Украины. Он подтвердил незаконность решения Национального банка об отнесении Крещатика к категории неплатежеспособных в 2016 году. В то же время в самом Нацбанке заявляют, что Верховный суд не принимал решения по сути спора.



Чистая прибыль Приватбанка достигла 5,2 млрд грн за два месяца этого года, сообщило учреждение. По итогам 2017-го Приватбанк получил 23 млрд грн убытков, что стало худшим показателем в секторе. Тогда отрицательный финрезультат объясняли уценкой залоговых активов.

Мироновский хлебопродукт начал переговоры о поглощении крупнейшего во Франции производителя курятины. По данным французского издания Challenge's, МХП подал в комитет по реструктуризации промышленности Франции документы о поглощении Doux Group. Позже в МХП подтвердили информацию о переговорах. Украинский агрохолдинг оценивает объем требуемых инвестиций для восстановления Doux в €150 млн, при этом требует, чтобы не менее €70 млн было компенсировано за счет государственных субсидий.

Apple приобрела новое приложение. Американская компания купила Texture, которая предоставляет услугу подписки на более 200 электронных изданий. Сумма сделки пока не разглашается.

Украинские хакеры обокрали DHL на €1,5 млн. Департамент киберполици сообщил, что киберпреступники из Черновцов нанесли значительный ущерб клиентам мирового сервиса логистики. Двое жителей украинского города с 2013 по 2016 годы получали цифровые пакетные марки DHL lables, которые затем перепродавали с существенными скидками.

Цифра дня

5,4 млрд грн

Составил штраф российских авиакомпаний со стороны Украины, которые с 2015 года летали в оккупированный Крым.



Цитата дня

Председатель российского Газпрома Алексей Миллер о расторжении контрактов с Нафтогазом:

“Без сомнения, расторжение контрактов – это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года. Но для транзита газа в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК Нафтогаз Украины”.