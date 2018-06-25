Картина делового дня: земельные аукционы по-новому, дорогой украинский газ и повышенные "зеленые тарифы"

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 25 июня.

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В Украине два десятка организаций подписали меморандум за отмену моратория на продажу земли. Как пишет ЕП, подписанты требуют как можно скорее — уже с 1 января 2019 года — отменить мораторий и дать старт рынку сельскохозяйственных земель, ведь запрет дискриминирует права 7 млн владельцев земель. То есть отбирает у них право передавать землю в наследство, занижает ее арендную стоимость, снижает конкуренцию, ограничивает конституционные права человека. Мораторий на продажу земли был введен с 2002 года и до сих пор неоднократно продлевался.

Госдолг Украины в мае сократился на $790 млн. Согласно данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1,9 трлн грн. Общий размер прямого госдолга составил 1,7 трлн грн, сократившись на $66,2 млрд.

Фонд госимущества объявил о начале конкурсов по отбору советников для подготовки к приватизации. Как говорится в объявлении в газете Ведомости приватизации, советников будут выбирать в шести конкурсах для продажи 100% Объединенной горно-химической компании, 70,7% Индара, 100% Президент-отеля, госпредприятия Угольная компания Краснолиманская и завод Электротяжмаш, а также 99,6% Одесского припортового завода.

Компании и рынки

Нафтогаз поднял закупочную цену для украинского газа. В пресс-службе компании отмечают, что причиной является отсутствие предложения от поставщиков газа. В связи с этим компания в июле планирует закупать газ у частных предприятий по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС), при том, что в июне тестовая закупка газа объявлялась по цене 6,9 тыс. грн за тыс. куб. м (без НДС).

Кабмин собирается запустить электронные земельные торги через ProZorro.Продажи, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов. Ожидается, что онлайн формат торгов позволит привлечь максимальное количество участников и достичь максимальной платы за землю. По данным Министерства аграрной политики и промышленности, в 2017 году на земельных торгах было реализовано 1,8 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. на сумму 118,7 млн грн.

Нацкомиссия по энергетике установила новые тарифы для Киевводоканала, сообщили в столичной горадминистрации. Так, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева установлен в размере 15,78 грн за 1 куб. м, а тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) вырос до 16,716 грн. Постановления вступят на следующий день после опубликования в газете Урядовый курьер.

Новая почта отказывается от почтоматов Приватбанка и будет развивать собственную сеть. В компании заявили о прекращении сотрудничество с провайдером почтоматов Виена-Автолиниг. Сеть почтоматов в рамках зон самообслуживания Новой почты сегодня насчитывает 46 единиц.

Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital приобрести ТРЦ у Альфа-Банка, сообщили в ведомстве. Речь идет о приобретении компании Аскор Компани, которая управляет торговым центром Sky Park в Виннице. Общая площадь ТРЦ составляет около 30 тыс. кв. м. В течение нескольких лет он был объектом корпоративного конфликта. В начале 2015 года контроль над Sky Park получил Альфа-Банк.

Государственная фискальная служба предложила создать электронную систему контроля за рынком сигарет. В ведомстве отмечают, что ведут переговоры производителями. В свою очередь, представители бизнеса утверждают, что каждый крупный производитель имеет свою систему контроля, которая предусматривает возможность отслеживания пути пачки сигарет от производителя до конечного потребителя (track&trace) с помощью уникального идентификатора. По их мнению, электронная акцизная марка должна работать аналогично.

Одессу и польский Гданьск соединят скоростной дорогой, заявил министр инфраструктуры Польши Анжей Адамчик. Он ожидает, что в следующем году начнется строительство коммерческой автомагистрали длиной 80 км, которая соединит Львов с границей с Польшей в пункте пропуска Корчева-Краковец, к которому ведет автомагистраль А4.

В Украине вступили в силу повышенные "зеленые тарифы" для домохозяйств, нормативы опубликованы в газете Урядовый курьер. Увеличенные на 0,75% тарифы действуют с 24 июня. Причиной коррекции тарифов Нацкомиссия по энергетике указывает рост курса евро.

Цифра дня

2,1 млрд грн

Составила чистая прибыль платежеспособных банков Украины в мае 2018 года, тогда как в мае-2017 их убыток составлял 2,6 млрд грн.

Цитата дня

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук о возможности экономить на использовании мусора, производя электрическую и тепловую энергии:

"Производя энергию из мусора, Украина может сэкономить до 1 млрд куб. м газа в год, а также решить проблему свалок".