Картина делового дня: зеленый свет для платных дорог, апелляция Газпрома и легализация самостроев

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 22 марта.

Главное

В Украине разрешили легализовать самострои. Объекты строительства, которые были построены без разрешения до 9 апреля 2015 года, можно узаконить до конца 2018 года. За соответствующий законопроект проголосовали 276 народных депутатов. Таким правом могут воспользоваться владельцы жилых, садовых и дачных домов общей площадью до 300 кв. м., а также построенных до 12 марта 2011 года зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения. Однако, право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства.

Кабмин одобрил изменения в отборе руководства крупнейших госкомпаний. Согласно новой процедуре, номинационный комитет по отбору руководителей и членов наблюдательных советов будет сокращен с 18 до 8 человек: четыре от правительства и еще четверо - независимые негосударственные эксперты с правом совещательного голоса. Кандидатуры для него будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как раньше.

Петр Порошенко подписал закон о строительстве платных дорог. Документ будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии. Кроме прочего закон предусматривает, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения. Кабмин должен будет определить максимальный размер платы за разовый проезд по платным дорогам и условия, по которым будут предоставляться компенсации концессионеру. Однако, законом не предусмотрено предоставление концессионеру компенсаций в случае недостижения фактической интенсивности движения и при недополучении дохода.

Киев завершил инвентаризацию имущества Киевэнерго. Киевская городская государственная администрация завершила процесс, результатом которого станет разрыв договора с Киевэнерго. Количество объектов, которые подлежат передачи, составляет 89 тыс. Планируется, что преемником имущества станет коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго. КГГА и Киевэнерго подписали договор о теплосетях еще в 2001 году. Он должен был закончиться в конце 2017 года. Однако, в середине прошлого года был продлен до 27 апреля 2018-го. Далее власти Киева не намерены его продлевать.

Газпром подал апелляцию в споре с Нафтогазом о поставках газа. Российский монополист просит Апелляционный суд округа Свеа в Швеции частично отменить окончательное решение по арбитражному разбирательству с Нафтогазом по поставкам газа. В компании считают, что арбитры превысили свои полномочия при вынесении решений.

МВФ не считает Украину бедной страной. Падение уровня доходов в стране в основном отображает влияние военного конфликта, говорится в исследовании Фонда. В МВФ поясняют, что Украина не была включена в группу низкодоходных стран, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой. Хотя по уровню доходов на одного гражданина Украина действительно попадает в перечень именно бедных стран. "Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME [emerging market economies, страны с развивающейся рыночной экономикой]", - отмечают в МВФ.

Рост промпроизводства в Украине значительно замедлился, сообщила Госслужба статистики. По итогам февраля 2018 года рост составил 1,9% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Тогда как месяцем ранее, в январе-2018, рост составлял 3,6%. В феврале-2018 к февралю-2017 производство нарастили перерабатывающая промышленность (на 3,4%), добывающая промышленность – на 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 3,8%.

Новости компаний

Газету Kyiv Post купил одесский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван. Британско-украинский предприниматель пакистанского происхождения Мохаммад Захур продал издание за более чем $3,5 млн. В 2009 году Захур купил Kyiv Post у его основателя Джеда Сандена за $1,1 млн.

Новому владельцу Kyiv Post разрешили достроить гостиницу на Замковой горе в Киеве. Министерство культуры Украины выдало компании Маркон разрешение на проведение земельных работ на месте планируемого строительства гостиницы в Подольском районе Киева. Генподрядчиком выступает одесская компания Кадорр-Украина, входящая в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

Автокорпорация Богдан договорилась о производстве электрических мусоровозов для ЕС. Луцкий Автосборочный завод №1 автокомпании Богдан Моторс заключил контракт с датской компанией BankeElectromotive на разработку модели конструкцию, а также изготовление грузовиков для сбора мусора муниципалитетами городов по всему Европейскому Союзу. Богдан рассчитывает изготовить для датчан в 2018 году не менее 15 электрических грузовиков. В целом, отмечает компания, потребность BankeElectromotive составляет около 200 автомобилей в год.

Швейцарская компания возобновит речные круизы в Украине. После четырехлетнего перерыва компания Viking Cruises в этом году возобновляет регулярные рейсы в Украине. Компания будет осуществлять круизы по Днепру между Киевом и Одессой. 11-дневные туры с посещением Киева, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и Одессы запланированы в период с 17 мая по 24 сентября. Цена тура, с учетом перелета из США, стартует от $3,8 тыс. на человека.

Агропромхолдинг Астарта стал менее прибыльным. По итогам 2017 года крупнейший производитель сахара в Украине сократил чистую прибыль на 25,2% в сравнении с годом ранее - до €61,8 млн. EBITDA Астарты также сократилась на 21% – до €120,2 млн, тогда как консолидированная выручка возросла на 24,3% – до €458,6 млн. Компания объяснила такие показатели ухудшением рыночной конъюнктуры сахара и увеличением издержек из-за инфляции цен на сырье.

Киевский Premier Palace сменил многомиллионные убытки на прибыль. По итогам 2017 года отель получил чистую прибыль в размере 860,6 млн грн в сравнении с чистым убытком 193,3 млн грн годом ранее. При этом, активы компании сократились на 34% – до 384,7 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность выросла в 2,6 раза – до 28,9 млн грн.

Ryanair обнародовал график полетов из Украины в Польшу. В системе ирландского лоукостера появились новые маршруты из Украины в польские города. Авиарейсы во Вроцлав и Варшава-Модлин будут выполняться из Киева и Львов три раза в неделю, из Варшавы-Модлин в Борисполь - 4 раза в неделю, из Познани в Борисполь - 2 раза, а из Кракова во Львов - 3 раза. Ранее Ryanair назвал все свои рейсы в Украину, без уточнения расписания.

Мировой кондитерский гигант принудительно выкупит акции своей украинской "дочки". Kraft Foods Entity Holdings, которая входит в группу компаний Mondelez International, объявила о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев компании Монделис Украина. В нашей стране производитель реализует продукцию под торговыми марками Корона, Milka, Барни, TUC, Belvita!, Люкс, Halls, Dirol, Picnic.

Цифра дня

$100 млрд

Составили экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассе, сообщил эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Цитата дня

Министр финансов Александр Данилюк о позиции Международного валютного фонда относительно налоговой амнистии в Украине, за которую ранее высказался президент Петр Порошенко:

"[МВФ] против, так как опыт других стран демонстрирует, что далеко не везде это сработало. Прежде чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации: показать МВФ, а главное – всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить".