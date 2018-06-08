Картина делового дня: заявление новой главы Минфина, недовольство Нафтогазом и недоверие к банкам

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 8 июня.
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МВФ проверит принятый накануне закон об Антикоррупционном суде, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс. Он пояснил, что для МВФ важным является обеспечение создания именно независимого и заслуживающего доверия Антикоррупционного суда, который также оправдывает ожидания украинского народа. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ.
МВФ обеспокоен увольнением Александра Данилюка, заявил глава департамента коммуникаций Фонда Джерри Райс. Кроме того, МВФ обеспокоен изменением роли Министерства финансов в фискальной политике. Райс отметил, что Данилюк был "твердым сторонником реформ". “Министр финансов - очевидно, важная фигура в наших консультациях", – сказал он.
Оксана Маркарова намерена продолжать программу Александра Данилюка на посту и.о. министра финансов. Среди приоритетов - бюджетная эффективность, макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков (дальнейшее сокращение дефицита госбюджета), а также поддержка экономического роста. "Это и реформа администрирования налогов и таможни, и создание Службы финрасследований и так далее… Завершение реформы госбанков и привлечение в них инвесторов. Надеюсь, в этом году мы уже это сможем сделать", - сказал Маркарова в эфире телеканала 112 Украина.
Нафтогаз решил добиваться ареста активов Газпрома в США, сообщил президент Петр Порошенко. По его словам, юристы, которые представляют Украину, намерены требовать ареста активов российского монополиста в ближайшее время.
Компании и рынки
Владимир Гройсман попросил набсовет Нафтогаза Украины пересмотреть премии топ-менеджменту за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом. Премьер не поддерживает политику высоких вознаграждений, заявил он в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Хотя и признает, что команда Нафтогаза "одержал серьезную победу в интересах Украины". Ранее в конце мае СМИ сообщили о премировании менеджмента Нафтогаза на $46 млн.
Более половины украинцев не доверяют банкам, свидетельствуют данные опроса проведенного проектом USAID Трансформация финансового сектора. Так, по итогам прошлого года доля населения, которое не доверяет банковской системе выросла до 53%, тогда как в 2015 году этот показатель составил 19%. Кроме того, доля украинцев, которые не доверяют банкам свои средства, выросла до 48% в 2017 году с 33% в 2015 году.
Газпром в Швейцарии обжаловал арест нидерландских активов, сообщил российский монополист. Компания обратилась с жалобой в суд из-за ареста активов по иску Нафтогаза Украины в Нидерландах. Вслед за швейцарским судом жалоба будет направлена и в голландский суд. Арест активов был произведен в рамках принятого ранее решению Стокгольмского арбитража, по которому Газпром должен выплатить $2,6 млрд.
Укргаздобыча открыла новое месторождение в Харьковской области, сообщила пресс-служба компании. Месторождение открыто менее чем за полтора года. На этапе геологического изучения запасы газа составляют по меньшей мере 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы – более 2 млрд куб. м.
Девелопер UDP купил здание возле Софийского собора за 102,5 млн грн, сообщили в департаменте коммунальной собственности КГГА агентству Интерфакс-Украина. Здание, расположенное на Георгиевском переулке было приобретено на аукционе.
Продажи импортных б/у автомобилей увеличились на 72% до 7,8 тыс. единиц в мае 2018 года в сравнении с маем прошлого года, свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром. В целом в мае были зарегистрированы 14,6 тыс. легковых автомобилей. Б/у автомобили составили 53% от общего объема первичного рынка. Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1 223 штук. Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1 099 подержанных автомобилей, третий результат у Skoda – 750 автомобилей с пробегом.
Дрогобычский завод автомобильных кранов планируют запустить в начале осени после остановки производства в 2013 году, сообщили в ассоциации Укравтопром. Работы по восстановлению завода начнут с 1 июля, а уже в октябре-ноябре в эксплуатацию запустят одну треть завода, изготавливая автокраны. Для этого планируется привлечь около 150 млн грн. Дрогобычский завод автомобильных кранов основан в 1965 году. Предприятие специализируется на производстве стреловых кранов и кранов-манипуляторов на автомобильных шасси МАЗ, КрАЗ и КамАЗ, трубопровозов-лесовозов типа ТВГ-10, технологических мотовозов, гидроцилиндров и мультилифтов.
Энергетический уголь подорожал до максимума за 6 лет - $112 за тонну. Необычайно жаркая погода в Китае на этой неделе подстегнула спрос на энергоносители, сообщает агентство Bloomberg. В австралийском порту Ньюкасл уголь подорожал до $112,05 за тонну. Повышение цен с недавнего минимума, зафиксированного в середине апреля, составляет 24%. Таким образом, угольный рынок перешел в "бычью" зону после пяти лет спада, которые привели к закрытию рудников и потере рабочих мест в отрасли.
IKEA откажется от одноразовых пластиковых товаров к 2020 году. Этот процесс будет проходить поэтапно - по мере внедрения более экологичных альтернатив. В компании рассчитывают, что к 2020 году весь пластик, который используется в магазинах, будет изготовлен из вторсырья. Изменения происходят на фоне роста обеспокоенности из-за загрязнения окружающей среды.
Цифра дня
132 млрд грн
Заплатили крупные налогоплательщики в госбюджет за первые 5 месяцев 2018 года, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.
Цитата дня
Премьер-министр Владимир Гройсман: об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов:
"Вчерашнее голосование по отставке министра финансов ни в коем случае не ослабило команду правительства, а наоборот усилило команду правительства именно в этом важном финансовом блоке".
Премьер-министр Владимир Гройсман о дальнейших действиях правительства:
“Я хочу сказать, что действия Кабинета министров и премьер-министра будут жестче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить".
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