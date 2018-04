Картина делового дня: запрет продажи алкоголя, условия транзита газа и увеличение количества миллионеров

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 24 апреля.

Главное

Нацбанк Украины спрогнозировал снижение инфляции до 5% к 2021 году, сообщил заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб. Этому должнга способствовать жесткая монетарная политика Нацбанка. По словам Сологуба, в этом году украинская экономика вырастет до 3,4% за счет фискальной политики и благоприятной внешней среды.

Президент подписал закон, который наделил местные власти правом запрещать продажу алкоголя, сообщается на сайте Верховной Рады. Теперь сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запрещать продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное время суток. Закон предусматривает ответственность за несоблюдение решений местной власти. Документ вступит в силу на следующий день после публикации.

Обыски в Мотор Сичи связаны с подготовкой к диверсии, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. В ведомстве считают, что представители иностранной компании, которые владеют 56% акций, строят современный завод по производству авиадвигателей. На это предприятию они планируют перенести производство и передать технологии. В свою очередь, президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев расценивает обыски как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия и опроверг подозрения СБУ.

Компании и рынки

Разрыв газовых договоров с Украиной не означает, что транзит по ее територии будет остановлен, заявил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев. Он также добавил, что украинская сторона должна внести ясность по поводу условий транзита после 2019 года, когда заканчивается срок действия контракта. Кроме того, Медведев напомнил, что Украина еще не выполнила требования Европейского Энергосообщества по разделению газотранспортной системы Украины, в связи с чем у Газпрома пока нет понимания, на каких принципах будет организован транзит и какой будет тариф.

Укртатнафта впервые с 2011 года раскрыла владельцев 37% акций, свидетельствует информация о владельцах крупных пакетов акций в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Так, на конец 2017 года владельцами 36,7% акций были 6 компаний: Kornelius Holdings Ltd (6,28%), Besato Consulting Ltd (5,23%), Dagosel Investment Ltd (5,21%), Apsolins Ltd (6,76%), Ralix Services Ltd (7,67%), Lextermal Ventures Ltd (5,58%). Все они созданы в 2010 году в юрисдикции республики Кипр. До этого было известно лишь о том, что пакетом в 43,05% владеет НАК Нафтогаз Украины. Владельцы остальных 20,2% акций компании по-прежнему не раскрываются.

Метинвест докупил акции двух заводов на оккупированном Донбассе, свидетельствуют данные системы раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Холдинг, принадлежащий Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому, увеличил свою долю в Харцызском трубном заводе с 93,4% до 98,5%, а также в Енакиевском металлургическом заводе с 56,1% до 60,7%. При этом информация об изменении размера доли акционера в общем количестве голосующих акций общества отсутствует.

Антимонопольный комитет отказал Метинвесту в покупке Днепровского коксохимического завода, сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков. Холдинг намерен повторно обратиться в комитет по этому вопросу с новой аргументацией, которая удовлетворит антимонопольное ведомство, добавил он.

Российский ВТБ нашел способ обойти украинские санкции, говорится в материалах российского госбанка. Уставный капитал украинской "дочки" будет увеличен на 2,6 млрд грн (около $99 млн) за счет денег, которые были выданы несколько лет назад в качестве межбанковских кредитов. Таким образом, утверждают в ВТБ, новые средства не предоставляются, как это запрещено санкциями Украины. После докапитализации уставный капитал ВТБ Банка составит 39,3 млрд грн и превысит необходимое нормативное значение. Ранее Нацбанк Украины сообщал, что банк нарушает сразу четыре норматива регулятора.

Цифра дня

10 млрд грн

Официально задекларировали миллионеры в Киеве , что почти на 60% больше в сравнении с прошлым годом.

Цитата дня

Заместитель председатель правления Газпрома Александр Медведев о транзите газа через Украину:

"Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене солнца и луны, продлеваться не будет … но это не значит, что транзита не будет".