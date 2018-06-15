Картина делового дня: заместители Смолия, отрицательное сальдо Украины и новый конкурент Uber в Киеве

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 15 июня.

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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами выросло в 1,5 раза, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Так, в январе-апреле 2018 года отрицательное сальдо составило $1,4 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года оно было на уровне $968,6 млн. В январе-апреле 2018 года экспорт товаров увеличился на 12,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $15,5 млрд, импорт – на 15,1% до $16,9 млрд.

Глава Нацбанка выбрал кандидатов на должности своих заместителей, сообщили в пресс-службе регулятора. Так, Совет Нацбанка утвердил первым заместителем главы регулятора Катерину Рожкову, а заместителем главы – Сергея Холода, который является топ-менеджером "дочки" российского ВТБ. Рожкова назначена на должность с 16 июня, она продолжит курировать направление пруденциального надзора. Холод назначен с 23 июля и будет отвечать за блок платежных систем и денежного обращения.

Украинская биржа остановит торги ценными бумагами, сообщила пресс-служба фондовой площадки. С 18 июня биржа может приостановить торговлю в режиме безадресных заявок 92 акциями, 245 облигациями, 28 ценными бумагами фондов и 22 фьючерсными контрактами. Это случится, если до 15 июня фондовая площадка не получит ответа от государственных органов, которые устранили бы юридические риски, связанные с использованием санкционного российского программного обеспечения.

Суд восстановил действие втрое большей нормы потребления газа населением при отсутствии счетчиков. Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева от 30 мая. Документом отменено постановление Кабмина №203 от 23 марта 2016 года и восстановлено постановление Кабмина №619 от 8 июня 1996 года.. Теперь гражданам, использующим только газовую плиту, необходимо будет платить за 9,8 куб. м вместо 3,3 куб. м. Домохозяйства с плитой и без горячей воды – 18,3 куб. м. вместо 5,4 куб.м. В качестве причины отмены постановления суд указал ряд нарушений, допущенных при его принятии.

Компании и рынки

Европейский сервис заказа такси Taxify запустился в Киеве, сообщила пресс-служба компании. Посадка будет стоить 12,5 грн, 1 км – 2,25 грн, 0,58 грн за минуту в пути. Минимальный тариф составит 20 грн. Первый запуск Taxify состоялся в 2016 году по договору франчайзинга с эстонскими предпринимателями. Теперь компания проведет перезапуск проекта по собственной локальной командой.

Нацбанк лишил лицензии платежную систему TYME, сообщили в пресс-службе регулятора. Причиной такого решения стало получение документально подтвержденной информации от СБУ о том, что TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности страны.

Фонд гарантирования вкладов провалил продажу активов банков Сергею Курченко, сообщило профильное издание FinClub. 11 июня состоялся аукцион по продаже кредитного портфеля (141 кредит) Брокбизнесбанка по стартовой цене 12,6 млрд грн, а 14 июня – Реал Банка по цене 3,7 млрд грн. Ни на один из активов покупателей не нашлось. Оба банка ранее принадлежали беглому олигарху Сергею Курченко.

МАУ увеличит частоту полетов из Борисполя в Одессу, сообщила пресс-служба аэропорта. Увеличение частоты произойдет уже с 22 июня и достигнет трех рейсов в день. Они будут выполняться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Верховный суд отменил взыскание 302 млн грн с Укртрансгаза в пользу двух частных компаний, сообщила пресс-служба госкомпании. Решение касается договоров об оказании услуг Турботрейд и Турболинкс по поставке запчастей и ремонту газоперекачивающих агрегатов. В Укртрансгазе называют их фиктивными. По решению Верховного суда Украины, дело направлено на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд Киевской области.

Укрзализныця и зерновики договорились о закрытии ряда зерновых станций. Как сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов, учитывая мнение всех участников рынка, из 177 станций по погрузке зерна, которые планировалось закрыть, оператор закроет только 99. Впрочем, для большинства станций останется возможность восстановить их работу в случае заявок на погрузку/разгрузку вагонов при определенных условиях.

Еврокомиссия рассчитывает начать переговоры по газу с Украиной и РФ в начале июля. Об этом сказал вице-президент ЕК Марош Шефчович. Цель переговоров – определить параметры транзита газа через Украину после 2019 года и гарантии такого транзита со стороны РФ. Трехсторонние переговоры будут сфокусированы на сроках нового соглашения и минимальном годовом объеме прокачки, а также транзитном тарифе.

Нацбанк просит банки ускорить назначение независимых директоров набсоветов. Согласно данным НБУ, на сегодня еще остается ряд финучреждений, в которых избрание как минимум трех независимых членов наблюдательного совета еще не состоялось. Как заявил директор департамента лицензирования НБУ, причина в том, что у регулятора и банков "разное понимание норм закона".

Фонд госимущества дал старт автоматической электронной проверки оценки недвижимости, сообщил и.о. главы Фонда Виталий Трубаров. Теперь каждый отчет оценщика будет проверяться автоматически. "Заключить фиктивный договор купли-продажи квартиры в центре Киева по 200 тыс. грн не удастся. Налог придется уплатить в соответствии со стоимостью, которая заложена в системе рыночных индикативов", - заявил Трубаров.

Цифра дня

$2,6 млрд

Составил импорт российских товаров в Украину за первые 4 месяца 2018 года, увеличившись на 31%.

Цитата дня

Собственник телеканала NewsOne, народный депутат Евгений Мураев в интервью НВ Бизнес о структуре собственности бизнеса в Украине:

“Учитывая ситуацию в Украине, безусловно собственность надо уводить за границу. И нужно реструктуризировать активы для того, чтобы снизить риски от всяких обезьян, которые выступают с трибуны Верховной Рады и говорят, что нужно лишить лицензии СМИ. Прятаться и защищать интересы в Европе гораздо проще, чем в нашей стране, поскольку все разговоры о реформах судебной системы (в Украине - ред.) по-прежнему ни к чему не привели”.